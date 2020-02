Ingrid Escamilla murió desollada por su esposo

Febrero 11, 2020 / Redacción Web / MONTERREY

El video de un sujeto de 46 años, se hizo viral y, no solo por la sangre que cubre su pecho, si no porque fue capaz de cometer uno de los crímenes más despiadados, desolló a su pareja, la corta en pedazos para luego aventarla en el drenaje y le avisa a su ex.