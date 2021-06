INE confirma: 300 casillas no serán instaladas por 'usos y costumbres'

Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral reiteró que las autoridades decidieron no instalar 300 casillas en zonas donde existen conflictos con autoridades locales que buscan utilizar el sistema de "usos y costumbres".

Esto en el marco de la ceremonia de izamiento de bandera en la explanada del INE; Córdoba comentó que espera que el desarrollo de la jornada se realice de la mejor forma.

Además, comentó que no existen reportes de que alguna casilla no vaya a instalarse por inseguridad, a reserva de lo que pueda ocurrir durante el día.

Por cuestiones de inseguridad estamos atentos, pero no ha variado el escenario, al día de hoy no hay ninguna casilla que esté en riesgo de no instalarse por motivos de inseguridad, habrá que esperar a lo largo de la jornada electoral, pero confiamos mucho en el buen trabajo que se ha venido realizando con las fuerzas de seguridad, federales y locales".