Huracán Delta se fortalece rápidamente a categoría 4; activan alerta roja en Quintana Roo

MÉXICO.-El Huracán Delta se ha fortalecido rápidamente hasta convertirse en un peligroso huracán de categoría 4, con vientos máximos sostenidos de 130 mph, informa el Centro Nacional de Huracanes de Eua (NHC, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con el último reporte de las 11:20 horas, tiempo de la costa este de EUA, se registró vientos de hasta 215 kilómetros por hora.

1120 AM EDT UPDATE: NOAA Hurricane Hunter aircraft report that Hurricane #Delta has rapidly strengthened into a dangerous category 4 hurricane, with maximum sustained winds of 130 mph. More info: https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/3vxNAOAN0l