El amor hace que Hugo López-Gatell rompa la sana distancia en cita romántica

MÉXICO.- Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, quien es considerado el paladín de la lucha contra el Covid-19 en México, se convirtió en tendencia luego de que fuera captado en una cena romántica con una misteriosa mujer.

En las imágenes que comenzaron a circular en redes sociales se ve al funcionario federal protagonizando un romántico momento con una mujer, de quien se desconoce su identidad, en una mesita en las afueras del restaurante Vecchio Forno ubicado en la colonia Roma.

A López-Gatell, principal funcionario del gobierno federal al frente del manejo de la pandemia de coronavirus, se le ve en las fotografías sonriendo picaramente y sosteniendo las manos de la mujer; en otra imagen se ve cuando la toma de las mejillas y la besa apasionadamente.

Tras darse a conocer las imágenes, los internautas comenzaron a cuestionar y criticar al Dr López-Gatell, a quien incluso bautizaron #LordConquista, para reclamarle que mientras en México han muerto 80 mil personas, él supuestamente rompe los propios protocolos de la Sana Distancia.

"Hasta López Gatell se volvió covidiota con su date, sin cubrebocas y beso y beso que al cabo los que se murieron ya se murieron", "Una de estúpida guardando la sana distancia y el Dr. Gatell dándose lo que no me he dado en 7 meses de encierro. Dime tú si es justo", "Así Gatell Ni se quedó en casa. Ni guardo Susana Distancia. Ni usa cubrebocas. Ni le importan los 83,507 decesos por #Covid19 al día de hoy, gracias a su negligencia criminal. Más bien, parece que quiere festejar que se acerca a sus primeros 100K (seguidores)", fueron algunos de los comentarios que lo criticaron.