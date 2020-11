Hombre de la tercera edad engaña con férula a automovilistas para pedir dinero en crucero

Saltillo.- A través de la red social Facebook, la página RadioXtrema exhibió a un hombre que sale a las calles a pedir dinero portando una férula en su brazo derecho, sin embargo, cada día se dirige hasta un crucero en su bicicleta, misma que maneja correctamente sin usar la férula.

Pese a que en la publicación no se menciona la dirección exacta en la que fue captado, un letrero verde de vialidad establece que los hechos ocurrieron cerca del Bulevar Fundadores, Proesor Luis Echeverría y Arteaga. En la capital del estado de Coahuila.

Mientras la gran mayoría se volcó contra él hombre con duras críticas, algunas personas se compadecieron de él afirmando que tal vez no tiene trabajo debido a la pandemia del COVID-19, o bien, que ya no consiguió otra manera de ganarse la vida a consecuencia de su avanzada edad.

"Pues dele trabajo así como esta la pandemia y es adulto mayor quizá no encontró otra forma no somos nadie para juzgar no todos tenemos un plato de comida en la mesa", comentó una usuaria de Facebook

Sin embargo, como ya se ha hecho mención, los comentarios negativos no se hicieron esperar. Pues muchos consideraron esto una falta de respeto para la gente que si apoya a este hombre.