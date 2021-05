Hija de Félix Salgado será la candidata de Morena a la gubernatura de Guerrero

Mediante un comunicado del líder nacional de Morena, Mario Delgado se informó que Evelyn Salgado, hija de Félix Salgado Macedonio, es la nueva candidata por Morena a la gubernatura de Guerrero.

El líder morenista señaló que la hija de Salgado Macedonio ganó las encuestas que la acreditan como la próxima aspirante al cargo político en Guerrero.

Morena será el único partido político en presentar 8 mujeres de las 15 candidatura que están en disputa.

Evelyn Salgado tuvo una preferencia del voto del 37.9%, según las encuestas telefónicas aplicadas.

“Evelyn Salgado, es la persona mejor posicionada para ocupar la candidatura a la gubernatura de Guerrero, así nos confirma nuestra encuesta interna, respaldada por dos encuestas espejo, en la Comisión de elecciones”, escribió el líder de Morena.

El senador con licencia, Félix Salgado, negó que él haya propuesto a su hija, sino la asamblea fue quien la propuso para la candidatura.

“Yo no la propuse, si no que fueron los asistentes a la asamblea informativa del miércoles en la alameda de la capital los que comenzaron a gritar su nombre. En ningún momento yo dije ‘aquí está mi hija, apóyenla’, me vería yo muy mal, lo que el pueblo decida”, dijo “El Toro”.