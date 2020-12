Hallan posible nueva especie de ballenas en aguas de Baja California

México.- La organización Sea Shepherd Conservation Society cree que los investigadores y científicos han descubierto una especie de ballena previamente desconocida en las aguas de la costa occidental de México.

El 17 de noviembre, un grupo a bordo del barco Martin Sheen vio a tres ballenas picudas emergiendo cerca de las islas San Benito. Las ballenas picudas son bastante pequeñas y tienen hocicos y sonidos muy distintos.

El equipo pensó que estaban mirando a la ballena picuda de Perrin, que es una de las 23 especies conocidas de ballena picuda en el mundo. Sin embargo, no existen avistamientos en vivo confirmados de la ballena picuda de Perrin y se desconoce el tamaño de su población y el rango geográfico.

El equipo estaba en el área porque previamente habían grabado un sonido en el agua, denominado BW43, y no pudieron identificar las especies de ballenas asociadas con él.

La tripulación obtuvo fotos y videos y utilizó un micrófono submarino especializado para tomar más grabaciones de las señales acústicas. Actualmente se está analizando el muestreo genético ambiental para ayudar a probar la existencia de una nueva especie.

Barlow dijo que salieron a la superficie muy cerca de su bote y regresaron dos o tres veces.

?? POSSIBLE NEW SPECIES ALERT! ??



Researchers working with Sea Shepherd Conservation Society believe that they have discovered a previously unknown #species of #whale off the western coast of Mexico.



Read more at the story below.#FortheOceanhttps://t.co/hAhDaShM49