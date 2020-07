Grupo de encapuchados lanza amenaza a Omar García Harfuch

México.- En el video subido a la plataforma YouTube, un grupo conformado por tres hombre encapuchados aparecen sentados en una mesa frente a la cámara mientras uno de ellos lee de un papel una serie de amenazas y acusaciones en contra del secretario de Seguridad de CDMX, Omar García Harfuch, quién recientemente fue objeto de un atentado con armas de alto poder.

En medio de algunos errores y contradicciones sobre el pasado del funcionario público, el encapuchado que no precisó a que grupo criminal pertenecía acusó a García Harfuch de corrupción al nombrarlo ´narco con charola´.

El término ´charola´ suele referirse en este contexto a la placa que portan los oficiales de policía.

"Te crees muy inteligente pero te voy a demostrar que soy más inteligente que tú. Nosotros no nos metemos con familia, si no ya te hubiera dado donde más te duele. Le digo al presidente que a gente como tú la deje fuera. Que no exponga a los agentes inocentes que no saben que cuidan a un narco con "charola", que se dedica a matar por paga y cobra caro"