Graban a notario de Edomex agrediendo y amenazando a su esposa en plena vía pública

ESTADO DE MÉXICO.- Un video difundió en redes sociales muestra a un notario público agrediendo físicamente a su esposa afuera de su casa ubicada en el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, a quien estaba echando a la calle en plena contingencia sanitaria por el COVID-19.

En las imágenes se ve cuando el hombre jala en repetidas ocasiones a la mujer, quien pide ayuda y que llamen a la policía, mientras está en el piso. Una persona que iba pasando iba a ayudar pero al enterarse de que eran esposos argumenta que no puede hacer nada y se retira.

-"No me puedes sacar de ahí Horacio", le dice la mujer arrodillada sobre la banqueta.

-"¿Por qué no?", le cuestiona el hombre, mientras intenta arrebatar un juego llaves de las manos de la mujer.

-"Porque es mi casa", le responde.

-"Me das las llaves por las buenas o por las malas", exige el sujeto, mientras la jalonea frente a otras personas.

-"Me estás amenazando", dice la mujer, quien empuja la puerta de su casa, mientras del otro lado el notario trata de cerrarla para que no pase.

-"¡Déjame, no te voy a dar las llaves!", exclama la mujer, mientras el sujeto mete su mano dentro del pantalón de ella y la jala de su ropa interior.

-"¡Suéltame, me estás lastimando, entiéndelo, esta es mi casa no me puedes sacar de aquí!, !Es mi casa!"

-"¡Tú no tienes nada aquí!", le responde el hombre.

El presunto agresor ha sido identificado como Horacio Aguilar Álvarez de Alba, titular de la Notaría 102 del Estado de México.

"No dejemos pasar por alto esto, Notario 102 del Estado de México de nombre Horacio, acosador de alumnas y esta es su esposa", escribió junto con los videos la cuenta de Twitter @emariana74.

Horacio Aguilar, Notario Público 102 del Estado de México https://t.co/nbvx2U9KaM — mariana (@emariana74) May 28, 2020

De acuerdo con El Universal, las autoridades locales informaron que policías de género de Naucalpan acudieron al auxilio de la mujer para dar apoyo y asesoría, sin embargo, les dijo que ella atendería el caso con sus abogados.

Disculpas públicas

Tras la difusión de los videos, Aguilar Álvarez ofreció públicamente sus disculpas por los acontecimientos, admitiendo sus errores y conductas excesivas.

"Aprovecho esta oportunidad para ofrecer una disculpa sincera a la persona agraviada, tanto en a título personal y como integrante del Ejército Mexicano. Manifiesto mi indeclinable voluntad para seguir dialogando con el fin de resolver las diferencias y llegar a los mejores acuerdos, buscando ante todo las mejores condiciones para ella", expresó a través de una carta publicada en Twitter.

Además, se disculpó con su familia, amigos, usuarios del servicio notarial, sus compañeros así como autoridades incluido el propio gobernador del estado, Alfredo del Mazo.

Derivado de los acontecimientos publicados por diversos medios de comunicación, me permito expresar mis sinceras disculpas por los hechos acontecidos, por lo cual acompaño el siguiente texto. pic.twitter.com/QcnSr4wzv7 — Horacio Aguilar Álvarez de Alba (@Horacio64893859) May 28, 2020

Condena Estado de México agresión

El Gobierno del Estado de México reiteró que condena los actos de violencia y acciones que provoquen lesiones, daños y ofendan la integridad de las mujeres mexiquenses.

En la entidad se cuida y protege de la integridad de las mujeres, por lo que ofrece el respaldo legal y psicológico, así como el acompañamiento de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México (CEAVEM), a la esposa del Notario Público 102, que sufrió agresiones por parte de su cónyuge, y quien ya está siendo atendida por las autoridades estatales.

Asimismo, destaca que trabaja en conjunto con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para dar seguimiento a la investigación de este caso de violencia hacia la mujer, que fue conocido a través de un video difundido en redes sociales.

El Gobierno mexiquense informa que se determinará la suspensión y/o revocación del nombramiento notarial, una vez que los procesos legales que establecen las leyes, se hayan llevado a cabo.

(Con información de Azteca Noticias, El Universal e Infobae)