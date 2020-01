Godínez no entren en pánico: 5 consejos para evitar contagios en la oficina

Con el tema del Coronavirus surgido en China y que ha puesto ´de cabeza´ al mundo, de seguro ya estás pensando aislarte y evitar todo contacto humano.

Sin embargo, esto es imposible. Más si eres un ´Godín feliz´ que gusta de llegar a saludar a todos y no perderte ninguna convivencia.

La oficina suele ser el lugar en el que más tiempo pasan al día millones de personas en todo el mundo, es casi la segunda casa. Así que como tal hay que cuidarla y mantener las medidas necesarias para que sea un área libre de enfermedades.

Y es que sabes que si a tu compañero con el que compartes cubículo le dio gripa, tu estás condenado.

Pero no entres en pánico. Aquí te van 10 consejos sencillos para que evites caer en las garras de alguna enfermedad.

- CUIDA TU FORMA DE TOSER Y ESTORNUDAR

Si vas a toser o estornudar tápate la boca, con un pañuelo o el antebrazo. No estás sólo, recuerda y todas esas bacterias quedan en el aire y cualquiera de tus compañeros puede contagiarse. Hay que ser respetuosos.

- DESINFECTA TU LUGAR

Ya pasó Toñita la del aseo y dejó impecable tu lugar, pero no le da tiempo de pasarle un trapito a tu escritorio. Hazlo tú, puedes utiliza productos que eliminen 99.9% de los virus y bacterias. La lavanda líquida es el producto más utilizado. Tu teclado y teléfonos son los más virulentos, recuérdalo.

- LÁVATE LAS MANOS

Después de ir al baño o si ya tienes un buen rato sin pararte de tu escritorio, aprovecha y ve a lavarte las manos. Ya sabes, debes enjabonarte los suficiente y mínimo 40 segundos frotarte las manos con el agua.

- NO COMPARTAS CUCHARA Y TENEDOR

Ya sabemos que eres ´muy buena onda´ y si te piden prestado algún utensilio eres el primero en levantar la mano. De preferencia no lo hagas, podrás evitarte muchas enfermedades, recuerda, caras vemos, virus no sabemos.

- NO VAYAS SI ESTÁS MUY ENFERMO

A nadie le gusta faltar a la oficina (no se rían), así que aunque te pese si es necesario tómate el día si no paras de estornudar o tu aspecto es lamentable. Más vale que descanses y no seas un virus con patas.

