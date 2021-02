Gobernador de Tamaulipas comparecerá hoy ante Cámara de Diputados por desafuero

Luego de que la Fiscalía General de la República solicitará su desafuero, el gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca informó a través de sus redes sociales que acudirá hoy a la Cámara de Diputados para que se le notifique acerca de las acusaciones en su contra.

"Como lo he dicho siempre, en mi vida privada y pública siempre me he conducido conforme a la ley. Durante muchos años he sido objeto de infamias y persecuciones políticas", señaló Cabeza de Vaca.

Les comparto este mensaje, luego de la filtración mediática de supuestas acusaciones en mi contra. pic.twitter.com/rCoWgsgVh8 — Fco. Cabeza de Vaca (@fgcabezadevaca) February 24, 2021

Argumentó, que la Cámara de Diputados pudo hacerlo comparecer desde hace un año, cuando supuestamente comenzaron las especulaciones acerca de sus nexos con carteles mexicanos, operaciones con recursos de forma ilícita y defraudación, no ahora que están a punto de iniciar los procesos electorales.

La declaración de García Cabeza de Vaca se dio al concluir el evento por la conmemoración del Día de la Bandera en el estado de Tamaulipas, done señaló apenas concluido el evento viajaría a Ciudad de México para verificar la situación de desafuero inmediato que previamente le fue notificada.

Ayer la Fiscalía General de la República solicitó a la Cámara de Diputados el desafuero del gobernador de Tamaulipas argumentando su participación en diversos delitos fuera de la ley.

Las acusaciones contra Cabeza de Vaca nacen de las denuncias provenientes del caso de Emilio Lozoya, ex director de Pemex donde acusó a varios políticos entre ellos el mandatario de Tamaulipas de recibir sumas millonarias para aprobar la reforma energética, derivado del caso Obedrecht.