Gladis Giovana se salvó de morir quemada por Mario alberto; Caso homicidio de Fátima

La madre de Gladis Giovana, la mujer acusada de participar en el asesinato de la pequeña, Fátima Cecilia habló sobre la violencia que vivía su hija a lado de su esposo, Mario Alberto.

Marcelina dijo que no supo nada de su hija por cinco meses, hasta que la vio en las noticias que era buscada por las autoridades.

La mujer narró la relación del matrimonio, afuera del penal de Santa Martha Acatitla después de visitar a su hija, Giovana, dijo que Mario la amenazaba con lastimar a sus hijos si no regresaba con él.

Cuando estaban separados, Mario acudía a buscar a Giovana para que le prestara a uno de los niños con el pretexto de llevarlo a pasear, sin embargo, esto era aprovechado por Mario para pedirle a Gladis que regresara con él o ya no iba a ver a sus hijos y los iba a encontrar de una manera muy triste, relató la mujer.

Marcelina explicó que fueron más de tres años de manipulaciones y agresiones contra su hija por parte de Mario Alberto.

Presuntamente un juez habría decretado una orden de restricción para que Mario Alberto no tuviera contacto con Giovana, pero no lo cumplió, "No hubo respeto para mi hija, las autoridades no la ayudaron", aseguró Marcelina.

La mujer también confesó que Mario Alberto intentó quemar a Gladys en al menos tres ocasiones al rociarla con gasolina, alcohol y hasta perfumes para después intentar prenderle fuego.

"Esas tres ocasiones que yo se la quité fueron espantosas para ella porque iba golpeada, maltratada, iba moreteada del cuerpo", recordó tristemente la madre de la detenida.

Agregó que el mayor de los hijos de la pareja estuvo presente en uno de los intentos de Mario Alberto por quemar a Gladys.

"Abuelita mi papá iba a quemar a mí mamá, le echó perfume y le iba a prender con el encendedor y le dije que no, que no la quemara en varias ocasiones", dijo el niño a su abuelita.

Marcelina aseguró que su hija es una víctima más de tantas mujeres que han sufrido y que las han 'pisoteado'.

Con información de El Imparcial