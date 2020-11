Geraldine Ponce, diputada amiga de AMLO, causa polémica tras posar en brasier

MÉXICO.- Geraldine Ponce, diputada por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), volvió a estar en medio de la polémica luego de que compartiera en redes sociales una fotografía donde aparece en brasier, en el cerro de Sangangüey, en su natal Nayarit.

De acuerdo a su publicación, la legisladora federal se propuso para este 2020 subir ese cerro, por lo que decidió inmortalizar en una foto el momento en que cumple su meta.

"Los propósitos son para cumplirse y estar aquí, en el icónico cerro de Sangangüey, fue uno de los que me hice para este 2020. ¡Y para el 2021 tengo otro propósito!", escribió junto con la foto.

Pese a que algunos de sus seguidores le aplaudieron a la diputada, otros, la criticaron debido a algunos factores estéticos.

Y es que en la imagen, Geraldine aparece solo en brasier en la cima del cerro, justo encima de una piedra con una imagen de la Virgen de Guadalupe.

No me molesta que se quite la blusa, al contrario, lo aplaudo, pero hacerlo casi frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe, ¿cómo para qué?", escribió el usuario @d24a344df359479.