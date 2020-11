Cienfuegos regresará a México: la Justicia de EEUU lo confirma en Twitter

A través de su cuenta de Twitter, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, anunció de manera conjunta a la Fiscalía General de la República, que el general Salvador Cienfuegos regresará a México para ser imputado en territorio nacional.

Salvador Cienfuegos fue imputado en el país del norte por cargos de fabricación, importación, distribución y venta de narcóticos, así como de lavado de dinero.

De acuerdo al escrito, la FGR abrió una carpeta de investigación contra el general a raíz de su detención en el país vecino el pasado 15 de octubre.

