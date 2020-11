¡De primaria! Nivel licenciatura y no saben qué son fuentes bibliográficas

Gran polémica ha surgido en redes sociales luego de que uno grupo de alumnos del Instituto Tecnológico de La Paz (ITLP) trataron de exhibir a través de un video la supuesta "falta de empatía" e "intransigencia" de una maestra, pero lo único que quedó en evidencia fue el dolo y la ignorancia de los propios estudiantes al no saber a que se refiere la docente cuando les pide que pongan "fuente bibliográfica",.

En el clip que filtraron los estudiantes de Contaduría Pública del ITLP en redes sociales, se escucha cuando discuten con su maestra de la clase de Fundamentos de Derecho y le exponen que no tiene empatía hacia ellos y le argumentan que no saben a que se refiere ella cuando les pide las fuentes bibliográficas pues no entienden términos de derecho.

"Usted nos habla en términos de derecho que no es nuestra materia entonces no estamos relacionados con sus términos", argumentó una de las alumnas.

"A ver, ¿la palabra fuentes es nueva? ¿Es una palabra jurídica?", cuestionó la maestra.

"Para mí, sí, yo no lo relaciono con que es algo que se adquiere", contestó la alumna.

En el video se escucha a la maestra explicándoles pacientemente que "fuentes bibliográficas" no es término de derecho sino simplemente se refiere a que agreguen de dónde sacaron la información de su tarea.

Sin embargo, los estudiantes no siguen sin entender y la señalan de no ser empática.

"Usted no empatiza nada con nosotros, maestra, y realmente hemos hecho la tarea como entendemos", dijo la estudiante.

La docente les expone que a nivel superior no se puede estar regresando para explicar unos términos que debieron de aprender en primaria y si no entienden un concepto de esa naturaleza, ellos tienen la responsabilidad de buscar su significado, sin embargo, los alumnos continúan en su postura y le piden una menor carga de trabajo y más claridad en los conceptos.

"Trate de manejar el lenguaje más entendible. Pone fuentes de derecho, nada le costaba poner que era el origen de donde lo adquirimos, sorry maestra", se quejó una de las alumnas.

La profesora entonces propuso: "les pongo fuente, origen, sinónimos. Fuente, no es una palabra nueva". A lo que uno de los alumnos responde: "Con ese sarcasmo, me va a disculpar la palabra, pero de p*ndejos no nos está bajando".

Después se dio a conocer que el director del Instituto Tecnológico de La Paz tomó la decisión de que las clases virtuales de la maestra Guadalupe Martínez Hernández, quien tiene una carrera de 40 años en la docencia, fueran supervisadas luego de que la alumna Laura Elena Villalobos Lucero levantara una queja contra la profesora por la supuesta "intransigencia" y "falta de empatía" hacia ella y sus compañeros.

SNTE protesta ante la decisión de la universidad

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación envió una enérgica carta para protestar contra la medida impuesta a la maestra al considera que no solo viola sus derechos humanos sino los laborales.

"Es cierto que deben atenderse todas las quejas y demandas presentadas por los estudiantes, pero también es cierto que un director de una institución de educación superior, debe actuar después de haber investigado el caso y sancionar a quien corresponda. En esta ocasión, no es la profesora, y tal averiguación no se llevó a cabo. Sino que se pretende sancionar a la profesora sin fundamento", señaló el secretario general del SNTE, Mario Cortés Larriñaga.

Asimismo el líder sindical afirmó en la carta, que "debido a las conversaciones que circulan en las redes sociales, donde la estudiante pretende evidenciar la intransigencia de la profesora, lo único que queda en evidencia es el dolo y la ignorancia de la propia estudiante".

Y es por eso que exigieron que la universidad cancele la instrucción de poner un supervisor en la clase virtual de la maestra e investigue la situación para tomar una decisión responsable y no a la ligera.

Alumnos y exalumnos del Tec de La Paz muestran su apoyo a la maestra

Estudiantes y exalumnos del Instituto Tecnológico de la Paz manifestaron públicamente su apoyo a la profesora, y exigieron "que se devuelva la libertad de cátedra de la maestra Guadalupe Martínez Hernández", al considerar que injustamente ha sido reprimida de sus funciones al asignarsele un supervisor en sus clases.

También le exigieron a la alumna que retirara le queja y se disculpara públicamente por poner en vergüenza a la institución a nivel nacional e internacional, que por "su falta de criterio e ignorancia ha puesto a nuestra alma mater como una institución educativa de baja calidad", y de no querer hacerlo que se den de baja de la carrera, "porque hay personas que no pudieron acceder a la institución y que sí tienen ganas de aprender".