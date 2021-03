Fox y Calderón acusados de violencia de género por Vázquez Mota

La panista Josefina Vázquez Mota acusó a los ex presidente Vicente Fox y Felipe Calderón por ejercer violencia de género, según reveló en el foro "Unidos somos más fuertes".

En Querétaro, Vázquez Mota señaló que tales actos de violencia de género ocurrieron en 2012, cuando estuvo en campaña como candidata del Partido Acción Nacional (PAN) a la presidencia de México.

Las palabras de Vázquez Mota contra Vicente Fox

En primera parte, la panista confesó que la noche antes del segundo debate presidencial recibió un correo electrónico de Vicente Fox donde le externó su decisión de apoyar a otro candidato.

"Justamente la noche anterior vi que entró un mail de su parte y me emocioné muchísimo porque yo estaba segura que me iba a dar ánimo, aliento y me iba a decir: ´Órale Josefina, échate pa´ delante´".

Entonces abrí ese mail y lo que leí ahí es que había decidido apoyar a otro candidato que no era yo. Me parece que eso es algo que se llama violencia de género.

¿Qué dijo Josefina sobre Calderón?

En cuanto a la situación con Felipe Calderón, la albiazul contó que el día que ganó la elección interna, Calderón rechazó los datos que ella tenía y contestó: "Déjame checar, dame unos minutos, porque yo tengo otros datos".