Filtran fotos de abuso sexual a candidata a regidora de Hidalgo

Hidalgo.- Poco antes de las elecciones en Hidalgo para elegir quienes serán sus próximos servidores públicos, en las redes sociales, comenzaron a circular fotografías de lo que a todas luces es un caso más de abuso sexual. Pues se trata de un par de fotografías, en las cuales aparece la candidata a regidora por Actoapan desnuda e inconsciente.

Según cuenta Carlynn Hougton, estas fotografías se las tomaron durante el año 2016, luego de que alguien le ofreciera una bebida adulterada y perdiera el conocimiento. Aclara que en su momento ya puso la denuncia correspondiente.

Ante lo que también fue denunciado como un acto de campaña sucia, en redes sociales, muchas personas se volcaron a brindarle su apoyo moral a la candidata, pues pese a las criticas de unos cuantos, pronto muchos se dieron cuenta que independientemente del conflicto de intereses políticos, ella estaba siendo víctima de un crimen.

Cabe destacar que en Hidalgo, la Ley Olimpia no ha sido aprobada aún, lo que supone una traba para castigar a los responsables de haber capturado y difundido dichas imágenes.

En redes sociales, condenó los comentarios de odio con tintes machistas y afirmó que eso de algún modo la motiva para seguir luchando para abolir la violencia de género.

He visto algunos comentarios en las páginas de noticias, la mayoría en apoyo a la #LeyOlimpia, otrxs evidenciando su propia miseria enjuiciando con comentarios meramente machistas y retrógradas desde cuentas falsas y no me importa, eso en lugar de detenerme, me hace ver la falta de cultura que existe en materia de género y me impulsa a seguir luchando