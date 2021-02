FGR garantiza transparencia en el caso Cabeza de Vaca; será un juicio público

CDMX.- El director de la FGR Alejandro Gertz Manero, tomó la palabra durante la conferencia presidencial de AMLO, durante su intervención, el funcionario garantizó total transparencia en el caso de Francisco García Cabeza de Vaca, quien fue acusado por diputados de tener nexos con el crimen organizado.

Según las declaraciones de Gertz Manero, el juicio contra el gobernador de Tamaulipas se llevará a cabo de manera pública ante el Congreso, aunado a ello, se presentarán todas las pruebas de quienes denunciaron a Cabeza de Vaca.

"No va a haber falta de transparencia, no habrá caso de venganza de ningún tipo político, de ninguna naturaleza; el juicio va a ser público ante el Congreso con todas las pruebas de quienes denunciaron", sentenció Gertz Manero

Por otro lado, AMLO aseguró que su gobierno no persigue a nadie y que se buscará que el proceso se lleve estrictamente dentro del marco de la legalidad. Sin embargo, también reiteró que en su administración no son 'tapadera' de nadie.

Luego de que se difundiera la noticia de las graves acusaciones en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca publicó un tuit en el que negaba su culpabilidad en dichos delitos, e incluso aseguró que nunca había violado la ley.

Morena filtra una supuesta acusación en mi contra. De nuevo el uso faccioso de la justicia donde no hay delito. Se orquesta una embestida política. Esperaré a ser notificado para tener detalles y fijar mi posición. Nunca he violado la ley. Me defenderé ante cualquier atropello.