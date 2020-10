Porfirio Muñoz Ledo: feministas lo denuncian por acoso e impiden que ocupe presidencia de Morena

Con pancartas en mano en las que se leía "Nuestra primera militancia es la feminista", un grupo de feministas impidió que Porfirio Muñoz Ledo tomara protesta como presidente del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Muñoz Ledo tenía previsto rendir protesta este lunes antes del mediodía, pero canceló debido a la manifestación de las mujeres.

A la sede del partido, ubicada en la colonia Roma, en Ciudad de México, también arribaron simpatizantes de Muñoz Ledo, quienes señalaron que el acto estuvo orquestado por el coordinador de Morena en San Lázaro, Mario Delgado Carrillo.

El pasado 9 de octubre, el Instituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer que la encuesta para elegir al nuevo dirigente del partido, resultó en un empate técnico entre Delgado Carrillo y Muñoz Ledo.

En ese momento, Muñoz Ledo se dirigió a sus simpatizantes a quienes pidió que lo acompañaran este lunes al mediodía para tomar posesión de la presidencia del partido, asegurando que tenía ventaja sobre Delgado Carrillo.

Por su parte, el coordinador de Morena afirmó que Muñoz Ledo está obsesionado por encabezar el partido como un capricho personal y advirtió que el legislador busca dar un golpe de Estado.

Insinuaciones y contacto físico sin consentimiento, son algunas de las acusaciones que mujeres compartieron en redes sociales y por las cuales hacen responsable a Muñoz Ledo.

En su manifestación, las feministas cuestionaron que Muñoz Ledo se autonombre presidente de Morena cuando existen unas 10 acusaciones en su contra por presuntos actos de acoso.

Me duele mucho leer este tipo de cosas, porque no es la primera vez, porque con nuestro silencio seguimos permitiendo que pasen... Y porque también me pasó a mí. Cuando tenía 15 años recien cumplidos, Porfirio Muñoz Ledo me acosó sexualmente. https://t.co/jfq50WEcOJ