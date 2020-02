Feminismo: una oposición real contra AMLO; movimiento nacional toma fuerza

Discurso presidencial no convence ante escalada de asesinatos de mujeres; grupos sociales convocan a mega paro

El fallido discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador ante la violencia contra las mujeres, además de la nula respuesta del Estado frente la emergencia nacional de los feminicidios, coloca al mandatario federal ante una verdadera oposición sin partido y con fuerza social.

"El feminismo no es un partido político institucionalizado, sino una serie de movimientos sociales diversos que persiguen, como decía Angela Davis, la idea radical que las mujeres somos personas sujetas de derechos, más en sociedades que se presumen democráticas´´, señala la doctora Sayak Valencia, investigadora de El Colegio de la Frontera Norte.

"Hemos sido oposición al Estado desde que hemos tenido que pelear derechos fundamentales: a la ciudadanía, a la educación, a la salud, a la autonomía corporal, a la conciliación vida y trabajo, derechos que no nos benefician solo a las mujeres sino a la sociedad en general", destaca la filósofa.

"Vamos a hacer oposición siempre que nos estén matando. Vamos a hacer oposición desde un movimiento que es interseccional, que no se circunscribe, no pertenece a nadie ni es propiedad de las instituciones", comentó Valencia.

Los feminicidios en México, que en lo que va de 2020 suman 265 y 20 de ellos perpetrados en niñas menores de 14 años, han desenmascarado la ignorancia de funcionarios y la nula estrategia ante unas crisis que aborda a todos los niveles de gobierno.

Que el sistema de procuración e impartición de justicia del país no funciona se sabía desde antes: según el Índice Global de Impunidad de 2017, México es el país con el nivel más alto de impunidad de las Américas y el cuarto país con más impunidad en el mundo.

En promedio, 91% de los delitos cometidos en México quedan en la impunidad.

Y las mujeres y las niñas son quienes están siendo asesinadas, secuestradas, violadas, desaparecidas, con la complicidad del Estado.

"El Presidente está fallando porque no escucha. Se le entregan diagnósticos, recomendaciones, se pide cita para hablar con él, pero no recibe a las feministas", afirma Valencia, quien es Doctora Europea en Filosofía, Teoría y Crítica Feminista.

La académica menciona que se ve un interés a modo (sobre violencia), ´´puesto que recibe a Julián LeBarón pero no las recibe a ellas, y todas las injusticias nos interesan, pero parece que las que conciernen a las niñas y mujeres, sobre todo si tu clase no es alta, no le importan.

Definitivamente, no es la clase política en quien podemos confiar, sino en la compañera de al lado, en construir comunidad".

UN PROBLEMA AL ALZA

El aumento de feminicidios es alarmante. En 2018 se tuvo un promedio de asesinatos de entre 9 y 10 mujeres al día. En 2019, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se registraron 976 delitos de feminicidio. México es el segundo lugar de Latinoamérica con más casos de feminicidios.

Un problema que lo agrava y –como lo han señalado activistas– es que muchos de los asesinatos de mujeres no son investigados como feminicidios.

De enero a septiembre de 2019, 2,833 mujeres fueron privadas de la vida en México, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Sin embargo, de acuerdo con datos del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), solo 726 (25.6%) son investigados como feminicidios, mientras que los otros 2,107 asesinatos, como homicidios dolosos.

PRESIDENTES HAN HECHO POCO

La presión social por los feminicidios se ha acrecentado desde el año pasado, pero no es un problema que nació en el actual gobierno. En los sexenios anteriores, Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, la violencia hacia la mujer ya era una bomba de tiempo.

"No hay respuesta. El Ejecutivo lamenta los feminicidios -no los condena- ni tampoco reconoce la responsabilidad del Estado en la impunidad rampante que da paso a esta emergencia nacional que venimos arrastrando desde sexenios atrás", puntualiza Liliana Falcón, doctora en Estudios Culturales.

La catedrática, especialista en medios y cultura, agrega que más allá de que el machismo parezca endémico en la sociedad mexicana, "se ha encarnado en nuestros presidentes. Fox y sus "lavadoras de dos patas", con un gobierno sin perspectiva de género; la fallida estrategia de la Guerra contra el Narco, de Calderón catapultó la violencia, las desapariciones y las violaciones a los Derechos Humanos; el gobierno de Peña Nieto, quien se horrorizó de ser "la señora de la casa"y señalado ya desde gobernador por las violaciones sexuales en Atenco, cuyo sexenio quedó marcado por la corrupción y descomposición de la impartición de justicia que permitió, en su último año de gobierno, pasar de seis a nueve feminicidios diarios".

´´Esta situación va a continuar mientras continúe la resistencia de los gobernantes a considerar en su agenda el bienestar de las mujeres más allá de políticas asistencialistas", advirtió la académica.

"Lo que se espera por parte del presidente López Obrador es empatía y un plan de trabajo real. Hay muchísimo trabajo hecho por parte de activistas y académicas mexicanas feministas, y sería muy útil escuchar estos diagnósticos, pero si vamos a decir que el machismo es un anacronismo y esperar que un decálogo solucione todo, cual carta a los Reyes Magos, es claro que no hay voluntad política de solucionar el problema´´, expresa,

Sobre las declaraciones del Ejecutivo, sobre no ´´pintar las paredes´´, Falcón explica que esa declaración deja al descubierto ´´la nula perspectiva de género de este Gobierno´´

´´Que López Obrador pida respeto a los monumentos en un país donde cada día violan y asesinan de manera impune a mujeres y niñas es nula empatía con las víctimas y familiares, además de la incapacidad de resolver esta emergencia nacional´´, destaca la doctora.