Felipe Calderón da positivo a Covid-19; presenta síntomas leves

Ciudad de México.- El ex presidente Felipe Calderón Hinojosa dio a conocer este martes que se realizó una prueba de Covid-19, la cual salió positiva.

En un mensaje que publicó en redes, Calderón Hinojosa detalló que presenta síntomas leves, por lo cual tuvo que aislarse y así como mantener reposo.

Les comparto que me hice una prueba #COVID y salió positiva. Por fortuna los síntomas son leves y estoy bien, me encuentro aislado y en reposo. Una disculpa por no poder acompañarlos en sus cierres de campaña. Hay que ir a votar el domingo y cerrarle el paso al autoritarismo.