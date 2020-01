Familias desplazadas por la violencia se refugian en casas de campaña

Se calcula que 70 familias originarias de los estados de Michoacán y Guerrero, principalmente, aguardan a ser recibidas por las autoridades migratorias de Estados Unidos para solicitar asilo.

Una señora desplazada de Vallecillos de Zaragoza, municipio de José Azueta, Michoacán, conversa con Notimex sobre lo que representa vivir en la calle, sobre la banqueta, desde hace un mes.

"Nos vinimos huyendo de la amenaza de la delincuencia; en Vallecillos vivíamos de hacer pan con leña del campo, cultivábamos la tierra con maíz y frijol, criábamos puercos, gallinas", expresa al pedir no citar su nombre porque teme represalias, ya que allá se encuentra todavía parte de su familia.

Ella llegó a Ciudad Juárez con su hijo, quien a su vez está acompañado de su esposa embarazada y un niño. Ellos improvisaron un refugio sobre la acera. Viven de lo que les manda otro de sus hijos y de lo que les llevan los habitantes de Ciudad Juárez y El Paso.

Mientras se realizan las entrevistas, hay familias que llegan con mantas y ropa para repartir entre quienes viven en las casas de campaña instaladas en la esquina que forman las calles Gardenias y Malecón Francisco Villa, a unos metros de la garita del puente internacional, como unos miembros de la iglesia luterana La Isleta, que se localiza en la vecina ciudad texana.

Para hacer sus necesidades fisiológicas o bañarse van a los sanitarios de un hospital cercano, un hotel o usan los servicios de la caseta de peaje, donde a partir de las nueve de la noche les cierran las puertas y tienen que buscar otro sitio.

También son llevados por grupos religiosos a sus casas para que puedan asearse o comer. En esta cuadra donde las casas de campaña están cubiertas de plástico para poder aguantar el frío, hay muchos niños jugando de diferentes edades.

Ajenos a las condiciones en que sobreviven patean un balón de futbol, se suben a unos carritos viejos y se hacen amigos entre ellos. La señora entrevistada explica que se hizo un censo y hay 40 menores viviendo junto con sus familias en ese sitio.

Piden la intervención presidencial

"Acaban de matar a un sobrinito en Vallecillos porque salió a comprar a la tienda junto con un amiguito, a los dos los mataron, tenían 12 años. A mí he han matado a dos tíos, a dos sobrinos. La gente tiene miedo, no sale de sus casas", continuó la señora, quien asegura que se encuentran amenazados.

"Vallecillos es un pueblo fantasma, ahí había de todo, teníamos Conasupo pero Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, Artemio Sánchez, alias El Temo y Oliver Coria Sánchez, alias El Ruso, nos tienen amenazados. Pedían tanto de dinero y si no se los daban, los mataban", añade el hijo de la entrevistada.

Señalaron que cuando el ejército incursiona en esa región entran a las casas en lugar de ponerse a buscar a los delincuentes quienes los han obligado a abandonar sus lugares de origen.

"Nuestras tierras son muy envidiadas porque producen de todo no hay que esperar el temporal para sembrar. Las familias, incluyendo mi papá no pueden salir de ahí, están atemorizados. Cuando el gobierno va, llega a catear casas en el pueblo en lugar de ir a buscar a los delincuentes", expresan.

Solicitaron que el presidente Andrés Manuel López Obrador conozca las condiciones que privan en sus lugares de origen para se lleven a cabo acciones que terminen con el asedio de los grupos delictivos.

"Piden auxilio al presidente pero no hay respuesta nada. El gobierno no atiende tiene la opción de llevar comida, pero no hace nada", finalizó la señora al denunciar que la gente no puede salir ni a comprar alimentos porque se expone a que la ataquen.