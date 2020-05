Facebook le bloquea vídeo a AMLO; felicitó a las madres con 'Amor Eterno' de Juan Gabriel

MÉXICO.- En el marco de la celebración por el Día de las Madres, Facebook 'le tumbó' el vídeo felicitación que Andrés Manuel López Obrador mandó a todas las mujeres madres en México.

A través de su cuenta de Facebook, el mandatario lució acompañado de la escritora Beatriz Mueller, quien solicitó a los mexicanos que acataran las medidas emitidas por el personal de salud.

"Si su mamá está lejos, por favor no la visiten, estamos en una etapa de contingencia sanitaria, pero no por ello no vamos a celebrarla', expresó Mueller.

"Yo también les deseo lo mejor, felicidades a las mamás, a las abuelitas y a las que cerraron sus ojitos pero nos dejaron su cariño y su amor", señaló AMLO.

"El regalo que les tengo es de un compositor extraordinario...Juan Gabriel; un gran artista, una gran persona. La canción es bellísima...amor eterno", remató el mandatario en su mensaje.

Posterior a ello, Facebook bloqueó el vídeo por infringir las normas por derecho de autor, sin embargo en Twitter aún se puede visualizar el mensaje y el vídeo.