Explotan contra la SEP por pedir a ilustradores 'trabajar sin pago'

CDMX.- Luego de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) publicara una convocatoria para el rediseño de sus libros de texto gratuitos, un grupo de ilustradores se volcaron en contra de la institución gubernamental al considerar que estaban frente a una injusticia.

El motivo de las protestas en contra de dicha convocatoria fue que a algunos les pareció insuficiente el premio que la SEP ofreció para los ganadores, pues este consiste en únicamente una constancia y un ejemplar del libro en el que apareciese la ilustración del respectivo concursante ganador.

Fue bajo el lema de "la ilustración se paga", que cientos de personas se unieron al reclamo contra la SEP realizando ilustraciones para manifestarse en contra de la convocatoria.

The department of education in my country launched a contest asking for new textbook cover designs. The winner WON'T be paid, but will receive 1 book with their winning design and "recognition".

So my fellow artist have flooded the e-mail with these ones:#Anticonvocatoria pic.twitter.com/Hfv8q8bpjK