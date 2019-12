Exhiben a sacerdote ebrio en Veracruz

Una mujer exhibió al sacerdote de una parroquia de Veracruz, debido a que supuestamente se encontraba en estado de ebriedad.

El sacerdote Martín Santillán, encargado de la Iglesia de Nuestra Señora del Sagrado Corazón ubicada en el municipio de Paso de Ovejas, fue acusado tras haber oficiado misa en presunto estado de ebriedad y por haber regañado a una menor de edad con groserías.

En el video se observa que la mujer le reclama al cura Santillán por supuestamente haber llamado "pendeja" a una menor de edad, situación que el hombre justifica diciendo que había hecho algo mal y que deberían educarlo mejor.

Durante el intercambio de palabras, el sacerdote se refiere a la mujer con un par de groserías, lo que provoca su enojo y eleva el tono de los reclamos.

"No sea usted tan grosero, no me haga faltarle al respeto, oiga todas las groserías que me está diciendo, no sea usted tan grosero", reclama la dama.

En respuesta, Santillán le dice que a ella no le interesa lo que él haga. "Y a usted que chingados le importa que ande haciendo o no las cosas".

Luego de que esta grabación se hiciera viral en redes sociales, la Diócesis de Veracruz emitió un comunicado en el que reprobó la actuación del cura, la cual calificó como "grotesca", e informó que el obispo de la entidad sostendría un diálogo con el sacerdote involucrado en estos hechos.