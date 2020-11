¿México y EUA acordaron intercambio de Cienfuegos por un narco de alto nivel?

Según la agencia de noticias de Reuters, México se comprometió a arrestar a un líder de un cartel de alto nivel en virtud de un acuerdo con el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, para retirar los cargos de tráfico de drogas de Estados Unidos contra un exministro de defensa mexicano, dijo a Reuters una fuente mexicana de alto nivel.

El nombre de Nemesio Oseguera alias "El Mencho", fue tendencia el redes sociales, luego de que saliera esta publicación de Reuters, pues los usuarios creen que se trata de este cabecilla del narcotráfico.

Guadalajara, Jalisco, es uno de los sitios con mayor presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación, liderada por el capo Nemesio Oseguera Cervantes. Esta agrupación criminal es considerada por las autoridades mexicanas como la mayor del país por encima del Cártel de Sinaloa, debilitado tras la caída de su líder Joaquín "el Chapo" Guzmán.

Otros nombres que se sugieren que México podría detener por el posible intercambio de Cienfuegos, es el de Ismael "el Mayo" Zambada o Rafael Caro Quintero alias el Narco de Narcos.

En la exclusiva publicada hoy por la agencia Reuters, dice que Estados Unidos retiró el caso contra el general retirado Salvador Cienfuegos esta semana citando consideraciones de política exterior "sensibles e importantes" que superaron el interés en presentar los cargos.

A cambio, México le dijo a Barr en privado que trabajaría con Estados Unidos para arrestar a un líder de un cartel de alto nivel involucrado en el tráfico de grandes cantidades del opioide sintético fentanilo, dijo la fuente.

