Estudiante pierde la vista tras sufrir bullying de sus compañeros

Meses antes, el joven había sufrido de una agresión a golpes por parte de ocho de sus compañeros; el hecho no había sido denunciado

Un alumno de secundaria perdió la vista del ojo derecho luego de sufrir el desprendimiento de retina derivado de un golpe, que fue provocado por sus propios compañeros.

Los hechos ocurrieron dentro de la escuela secundaria Federal "Rafael Ramírez", ubicada en la colonia Cerro Hueco, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

De acuerdo con el padre del menor, el joven era víctima de bullying, ya que un mes antes había sido golpeado por ocho estudiantes en un parque aledaño a la institución educativa.

En esa ocasión, la agresión no había sido denunciada ya que ésta se registró afuera del plantel.

Sin embargo, hace cinco días, tras la agresión en el ojo izquierdo, procedieron a presentar la denuncia en la dirección de la escuela, pero ésta no fue recibida ya que no hay director ni subdirector; además, la institución solamente tiene 5 maestros de los 30 que debían ser, esto porque la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) no permite la presencia de los otros docentes.

La secundaria Federal "Rafael Ramírez" ya había estado en el ojo del huracán, luego de que en enero de este año se registrara otra denuncia; en ella, una madre de familia advirtió que una docena de alumnos sufrieron desmayos durante la clase de educación física.

(Con información de Excélsior)