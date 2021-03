Esto es lo que AMLO dijo en torno al asesinato de Victoria Salazar en Tulum

CDMX.- En su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador aprovechó un momento para expresar su dolor en torno a la muerte de Victoria Salazar, quien es una salvadoreña que fue brutalmente asesinada por un grupo de policías de Tulum, Quintana Roo durante el pasado sábado 27 de marzo.

De acuerdo con el presidente AMLO, los policías involucrados en el caso ya están detenidos y sobre ellos caerá todo el peso de la ley. Pues el presidente asegura que no habrá impunidad.

La letal maniobra de los policías quedó inmortalizada gracias a un testigo que logró documentar toda la acción con su teléfono celular.

Tw// police brutality



Her name was Victoria Salazar Arraiza.

She was harrased and killed by mexican police in Tulum. #LAPOLICIANONOSCUIDA #MexicoFeminicida

pic.twitter.com/6VdsKpbICT