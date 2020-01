´Este cajero es quien me puso a la ratita´, ahora asaltan a diputado tras salir de banco

Un video se hizo viral después de que un diputado denunciara a un cajero de Bancomer como cómplice de un delincuente que lo despojó de 80 mil pesos en efectivo.

El diputado local Emmanuel Vargas Bernal de la Ciudad de México denunció el atracó tras salir ayer por la tarde de la sucursal bancaria BBVA, ubicado en Town Center del Rosario, en la alcaldía Azcapotzalco.

En el video Vargas Bernal afirmó que un hombre a bordo de una motocicleta se acercó y le pidió la cantidad exacta que había retirado.

Tras el atraco, el diputado mencionó que el hombre en la caja 4 fue quien dio el ´pitazo´ al delincuente.

Hasta el momento se desconoce si el asaltante fue capturado.

Este tipo que seguro está coludido les dio aviso a las ratas para que me quitaran el dinero que retire en la caja me pidieron exactamente lo que retire. #TownCenter #Azcapotzalco agradezco a los oficiales que me brindaron el apoyo. pic.twitter.com/ekcZV9DsJz