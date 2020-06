'Estamos dejando atrás lo más difícil del COVID': AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el país está dejando atrás la etapa más difícil del brote de COVID-19, que de acuerdo con las proyecciones, la curva epidémica ha sido mucho menor a la esperada inicialmente, gracias a las medidas de salud que se impusieron sin autoritarismo.

"Si no hubiésemos intervenido, si no se hubiese contado con el apoyo de ustedes, sin autoritarismo, no hubiesen tomado las medidas de sana distancia, esto hubiese pasado entre marzo y todo abril, solo en el Valle de México nos hubiese rebasado por completo, porque no teníamos camas suficientes", indicó en un mensaje publicado en redes sociales.