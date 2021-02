Esperan vacunas de AstraZeneca para esta semana; llegarán 1 millón de dosis a México

Ciudad de México.- El gobierno mexicano recibirá esta semana 1 millón de dosis de la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford producidas en el Serum Institute de India (SII), adelantó ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El Presidente hizo este anuncio al reaparecer en público tras dos semanas de aislamiento por enfermar de Covid-19.

Las dosis de AstraZeneca que llegarán son adicionales a las 77.4 millones de unidades que el gobierno negoció de forma directa con la farmacéutica británica y que se envasarán en México para distribuir al resto de Latinoamérica.

México también tiene acuerdos para acceder a 34.4 millones de dosis de la estadounidense Pfizer, 35 millones de la china CanSino, 24 millones de la rusa Sputnik V, y 51.5 millones de la plataforma COVAX de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El presidente reiteró que durante su enfermedad cerró la negociación de Sputnik V en una charla telefónica con el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

También indicó que habló con el embajador de China en México, Zhu Qingqiao, para el acuerdo con CanSino, y que gestionó con Pfizer que reanude los envíos del fármaco entre el 10 y 18 de febrero.

México fue uno de los primeros países en comenzar la vacunación contra la Covid-19 el 24 de diciembre con la promesa de obtener 1.4 millones de dosis de Pfizer y BioNTech para inmunizar a todo el personal sanitario de primera línea en enero.

Pero, hasta ahora, México sólo ha aplicado poco más de 710,000 unidades porque la farmacéutica estadounidense suspendió las entregas a mitad de enero para renovar su planta de Bélgica.

"No hay escasez de recursos, no hay escasez de dinero, si tenemos que pagar hoy $10, $20, $30, $100 millones de dólares para vacunas, tenemos el dinero en dólares para que de inmediato se pague", garantizó el Presidente. Las distintas farmacéuticas no se han dado abasto para llevar sus dosis a los distintos países.