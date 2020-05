¡Escalofriante! Captan joven a supuestos duendes jugando en el parque y se hace viral

Un joven usuario de TikTok asegura que en los últimos días ha presenciado actividad paranormal en su casa desde que grabó un grupo de duendes jugando en el parque que está frente a su casa.

Los videos, que se volvieron tendencia entre los internautas de esa red social, fueron grabados en México y el usuario registrado como José Quiroz asegura que a las 3:27 am salió al balcón de su casa a fumar un cigarro cuando de pronto se llevó la sorpresa al ver a unos duendes jugando en el parque que está frente a su habitación.

En la publicación cientos de internautas mencionaron que se trataba de duendes, pues al no haber gente en las calles aprovechan para salir y hacer sus travesuras.

Días después del extraño encuentro con estas criaturas, el chico publicó un segundo video desde su recamara donde se escuchan sonidos extraños, José narra que después de grabado a los supuestos duendes le han pasado cosas paranormales. Sin embargo, lo más aterrador del video sucede casi al final.

"Desde hace unos días, creo hace una semana, grabé unas cosas extrañas en un parque aquí por mi casa. La luz se fue hace poco, y no sé, pasan como cosas extrañas, no sé cómo explicarlo, no sé si es debido a ese video que grabé, la verdad no entiendo mucho", comentó Quiróz al momento de que se escucha algo o alguien golpeando uno de los muebles en repetidas ocasiones, por lo que que el joven decide finalizar el clip. Lo más extraño es que el joven no ha vuelto a mostrar señales de vida en la aplicación luego de ese video viral.