Enfermera cura heridas a hombre en situación de calle y se vuelve viral

"La enfermera no tenía que ayudar al hombre, pudo haber seguido de paso como muchos, estaba tal vez cansada después de un día arduo de trabajo, pero no lo hizo", indicó la publicación

A veces los verdaderos héroes no llevan capa y una prueba de ellos es la siguiente historia.

A través de redes sociales se hizo viral el caso de una enfermera que ayudó a un hombre en situación de calle en Tijuana, Baja California.

El usuario, Fher Ibarra, realizó una publicación en Facebook, donde indicó que él estaba esperando a una persona en la calle 2da y Negrete en la zona Centro de la ciudad fronteriza, cuando se percató que una enfermera estaba auxiliando a un hombre en silla de ruedas, el cual estaba en situación de calle.

"Se llama Mari, mientras esperaba a que pasarán por mí, vi a esta muchacha que había salido de trabajar y se puso a curar el pie de esta persona en situación de calle, no tenía que hacerlo, pudo haber seguido de paso como muchos, estaba tal vez cansada después de un día arduo de trabajo, pero no lo hizo", señaló el usuario en su publicación.

En unas imágenes se pudo observar al hombre cubrirse el rostro y recibir la atención médica por parte de la enfermera de nombre Marycarmen Caro Gastelum.

El usuario agregó en su publicación que al ver esta acción de la chica, compró un poco de material para reponerle lo que había utilizado.

"Le pregunté si ocupaba algo más y apenada me dijo que no, la bendije, le di gracias por lo que hizo y me fui", señaló.