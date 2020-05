Endurecen orden de uso obligatorio de cubrebocas en Piedras Negras

Coahuila.- El municipio de Piedras Negras anunció que endurecerá la orden de uso obligatorio de cubrebocas, para salir a la vía pública, aplicando sanciones a quienes no porten este equipo.

"Todos en la calle por ley debemos de traer un cubrebocas (..) seremos más estrictos en esto; me he topado con una, dos o tres personas que no traen los cubrebocas", señaló el alcalde, Claudio Bres.