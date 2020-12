EN VIVO: Mira la conjunción de Júpiter y Saturno; formarán la 'Estrella de Belén'

Júpiter y Saturno, los dos planetas más grandes del sistema solar, se unen hoy 21 de diciembre de 2020 provocando un fenómeno astronómico conocido como la "Estrella de Navidad" o "Estrella de Belén", el cual volverá a producirse en estas condiciones hasta el 2080.

De acuerdo al experto, tras la puesta del Sol los dos gigantes gaseosos planetas aparecen en el mismo campo de visión de un instrumento de observación, dando la impresión de que se rozan, aunque en realidad están separados por cientos de millones de kilómetros.

Tonight:



?? Find a spot with an unobstructed view of the sky

?? Look southwest an hour after sunset

?? Spot the "Great Conjunction" of Jupiter and Saturn!



