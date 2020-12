Desaparece misteriosamente Emily Castillo, Miss Teen EUA, en Hermosillo

Sonora.- La mañana del martes, Delia Emily Castillo de 17 años de edad, se encontraba en el auto junto a sus padre en la localidad de San Pedro El Saucito en Hermosillo, Sonora.

Los padres decidieron detenerse para desayunar en un restaurante de la localidad, sin embargo, la joven prefirió quedarse en el vehículo.

Al regresar, los padres descubrieron que su hija no estaba en el auto y desde entonces han perdido todo contacto con ella.

"Yo me estacioné en San Pedro a bajarme al baño y no entretuvimos pidiendo una comida y le pregunté a ella si quería comer, me dijo que no, que no tenía hambre, entramos al restaurante y ya cuando salimos ya no estaba y desde entonces no sabemos nada de ella ", dijo Rosa Isela Castillo, madre de la joven.

— Sheila Hernández Alcaraz (@AlcarazSheila) December 3, 2020

La joven quien fue Miss Mundo Teen 2017 desapareció sin dejar rastro, su madre asegura que sus redes sociales se muestran activas.

"Me han dicho que se mira activa en las redes, pero yo no sé si realmente sea ella, porque ya no contesta llamadas ni mensajes", detalló la señora Rosa Isela.

Sin embargo, no cree en la veracidad de los mensajes, porque dice que no le contesta llamadas y quiere verla a través de videollamada para quitar los reportes de búsqueda.

En redes sociales circula una publicación para dar con el paredero de Emily, quien es de estatura media, tez blanca, ojos grandes oscuros, cabello largo castaño oscuro y de complexión delgada.

La familia de Emily es de Hermosillo, pero radica en Estados Unidos.

Emily es embajadora de belleza en concursos internacionales. Ha sido invitada para entregar y recibir premios Latinos, Premios Billboard, Latin Grammy.

A quienes tengan información que conduzca a su localización se pide comunicarse a los números de teléfono 702-303-0380 y 911.