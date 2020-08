Emilio Lozoya confirma haber entregado 6 millones de pesos a Ricardo Anaya

MÉXICO.- El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya dio a conocer que entregó 6 millones 800 mil pesos a Ricardo Anaya, excandidato presidencial del PAN, así lo informó la Fiscalía General de la República.

De acuerdo con Lozoya Austin, los recursos tenían origen de sobornos que habría entregado la firma brasileña Obedrecht.

El exdirector de Pemex, indicó que un militar del Estado Mayor entregó el dinero a un enlace que designó Anaya en las instalaciones de la Cámara de Diputados.

"Por separado, Luis Videgaray Caso me instruyó a recibir a Ricardo Anaya Cortés en las oficinas de Pemex, y a Enresto Cordero Arroyo, con quien desayuné en el Four Seasons. En específico Luis Videgaray Caso me instruyó entregarle 6 millones 800 mil pesos a Ricardo Anaya Cortés, quien había estado insistiendo en reunirse conmigo. En dicha reunión, él me comentó de sus aspiraciones a ser gobernador de Querétaro, y que odiaba a su contrincante, el senador Francisco Domínguez por corrupto, pero que él había negociado con Luis Videgaray Caso que se le apoyara para llegar a dicha gubernatura", señaló la declaración