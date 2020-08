Torre Esmeralda, la oficina "secreta" de Lozoya

La sede alterna del ex director de Pemex resulta relevante para el proceso judicial por el que está atravesando; varios ex funcionarios han dado declaraciones al respecto.

De acuerdo a declaraciones de ex funcionarios de Petróleos Mexicanos que han dado a medios nacionales, Emilio L. habría tenido una oficia alterna y privada en el complejo Torre Esmeralda, ubicada en la Ciudad de México, cerca de Reforma y Paseo de las Palmas.

Este mismo complejo fue también hogar de Odebrecht durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Lozoya atendía asuntos privados en estas oficinas, y sólo su equipo más íntimo lo acompañaba: Rodrigo Arteaga, su ex secretario particular, Froylán García, coordinador ejecutivo de la Dirección General de Pemex, Carlos Roa Rodríguez, ex jefe de asesores y Edgar Torres, director de Pemex Fertilizantes, habrían sido los más cercanos a Emilio.

Esta situación resulta un elemento relevante en la investigación que lleva a cabo la Fiscalía General de la República, luego de que el mismo Lozoya presentara una denuncia contra el ex presidente Peña Nieto y el ex Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, pues se presume que es en esta locación donde se habría grabado el video que entregará Emilio como prueba de sus acusaciones.

Odebrecht y su filial Braskem tienen oficinas muy cercanas a la Torre Esmeralda, y hay testigos que afirman que Lozoya Austin varias veces fue transportado desde un helicóptero en el helipuerto del edificio, presumiblemente con rumbo a las oficinas mencionadas.

La discreción que ofrecía operar desde una sede alterna, no quedaban registros públicos de a quién recibía Lozoya, contrastando con la bitácora que se lleva en la torre de Pemex, además que ahí existen cámaras de seguridad que pueden ser audibles por la Ley de Transparencia.