Se declara inocente Emilio Lozoya: 'Demostraré que no soy culpable'

MÉXICO.- El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, aseguró que es inocente de los delitos que se la Fiscalía General de la República (FGR) le imputa en la compra de Agronitrogenados.

Durante la audiencia que se le realiza esta mañana por videoconferencia, el exfuncionario aseguró que renunció al juicio, en el cual tenía derecho a reclamar no ser extraditado a México desde España, debido a su interés de aclarar que no es responsable ni culpable sobre las investigaciones que aborda operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.

“Mi compromiso fue renunciar al juicio de extradición para que se me aclare mi situación jurídica, demostraré que no soy responsable ni culpable de los delitos que se me imputan”, mencionó.