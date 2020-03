Elba Esther Gordillo es operada de emergencia

Elba Esther Gordillo, exlideresa magisterial, se encuentra estable de una cirugía de emergencia, de acuerdo con un mensaje que publicó en su cuenta de Twitter la noche de este lunes.

"Buenas noches, agradezco las muestras de cariño y preocupación de las personas que han estado al pendiente de mi salud. Me encuentro estable de una intervención quirúrgica menor que me tomo por sorpresa. Me recupero satisfactoriamente".

Del mismo modo, Esther Gordillo agradeció "las muestras de cariño y preocupación" que mostraron aquellas personas que estuvieron pendiente de su estado de salud.

De acuerdo con el reporte de algunos medios, Elba Esther Gordillo entró a quirófano a causa de una obstrucción intestinal y fue atendida en el Hospital Ángeles del Pedregal.