AMLO evita opinar sobre conflito en Morena

En conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado respecto a la polémica elección interna de Morena por la dirigencia, cuyos resultados arrojaron un mínimo margen de victoria para Porfirio Muñoz Ledo sobre Mario Delgado, pero omitió opinión alguna.

Sin embargo, el presidente reconoció que este tipo de conflictos por las presidencias de partidos son comunes, y terminó por invitar a los morenistas a que resuelvan su problema entre ellos, desmarcándose de cualquiera de ellos.

No, de eso no... No opino de eso, para no meternos en la cosa partidista. Solamente cuando hay alguna cosa grave, pero esto es, vamos a decir, algo muy común en los partidos. Ya que se pongan de acuerdo".