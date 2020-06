El home office los 'exprime'

Monterrey.- ¿El home office llegó para quedarse? No necesariamente.

Tras la crisis sanitaria y las políticas de encierro a causa del coronavirus, que afectó a la mayoría de los países del mundo, la modalidad del trabajo desde casa tuvo que ser implementada por varias empresas para poder continuar con sus operaciones y no salir afectadas.

Sin embargo, una medida que pareciera funcionar a favor del empleado, al parecer está actuando en su contra.

Y es que aunque el 85% de los trabajadores de México se siente a gusto con el home office, un 70% considera que se trabaja mucho más que cuando está en la oficina e incluso dice estresarse más.

De acuerdo a una encuesta elaborada por OCC Mundial, un 60% de los encuestados dijo sentirse ‘‘algo’’ o ‘‘muy estresado’’ con la nueva forma de trabajo en casa; es decir, un 30% por cada una de las categorías antes mencionadas.

Además, si bien la mitad de los empleados señaló que invierte entre cinco a ocho horas diarias en home office, otro 40% aseguró que llega a laborar de nueve a 12 horas.

Testimonios recopilados por El Horizonte confirmaron entre trabajadores regios que este fenómeno de las jornadas extenuantes está presente desde que dejaron sus oficinas para trabajar en casa.

‘‘Puede ser más cómodo porque no sales de tu casa, pero yo sí he sentido que trabajo muchas horas. Me marcan a cualquier hora y he terminado de trabajar a las 11:00 o 12:00 de la noche. A los jefes se les hace más fácil llamarte; al menos antes te salías de la oficina y se acababa tu turno’’, señaló Elizabeth Martínez, empleada de una firma de bienes raíces.