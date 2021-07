Alertan médicos por efectos dañinos del uso prolongado del cubrebocas

El uso del cubrebocas, sobre todo de manera prolongada, también tiene un lado perjudicial, pues genera efectos dañinos en la salud al provocar desde dificultad para respirar y consumo excesivo de CO2 hasta oxidación celular, que a su vez deriva en enfermedades crónicas, coinciden expertos y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Si bien autoridades como las de Nuevo León obligan por ley a utilizar las mascarillas en la calle argumentando que son una herramienta para prevenir contagios de Covid-19, también la ciencia está demostrando que éstas causan efectos negativos a quien las porta.

Por lo mismo, debe revisarse urgentemente el ya no obligar a usarlos en nuestro estado, sino dejarlos como opción voluntaria, afirman distintas voces locales.

Un informe de la OMS, publicado el 1 de diciembre del 2020, enlista los puntos negativos que provocan del uso de las mascarillas.

“Los posibles perjuicios derivados del uso de mascarillas por parte de personas sanas del público en general incluyen: cefalea (dolor de cabeza) y/o dificultad para respirar; aparición de lesiones cutáneas en la cara, dermatitis irritante o agravamiento del acné si la mascarilla se utiliza con frecuencia por periodos prolongados; dificultad para comunicarse con claridad, en particular las personas sordas, hipoacúsicas o las que recurren a la lectura labial”, señala el documento.

Por su parte, el médico regiomontano, Salvador Ramírez, dijo que lo más grave de un cubrebocas es que al usarlo una persona inhalan el dióxido que ella misma exhala lo cual provoca “oxidación celular”.

Dicho fenómeno también conocido como “estrés oxidativo”, afirmó, desgasta más aceleradamente al organismo y al dejarlo indefenso da lugar a enfermedades como alzheimer, diabetes y hasta cáncer.

“El uso prolongado (de cubrebocas), has de cuenta que estamos respirando ese monóxido y estamos oxidando nuestro organismo, por decirlo de alguna manera, y puede traer consecuencias a la larga.

El médico dijo que de por sí los regios ya respiran “aire envenenado” con los altos niveles de contaminación que prevalecen en la ciudad como para ahora estarles cargando su propio aire contaminado.

Lo peor, señaló, es que ya se cumplió más de un año de usarlo y eso traerá consecuencias.

El pasado viernes, El Horizonte dio a conocer que el 92% de los nuevoloneses de arriba de 40 años ya están vacunados contra el Covid-19; este grupo, según expertos, es el que corre más riesgos con la enfermedad.

Ante tal cobertura, organismos ciudadanos pidieron a la autoridad estatal reflexionar sobre la obligatoriedad de usar mascarillas en la calle y sitios públicos.

Ayer, la presidenta de la organización de Tribuna de Vigilancia Ciudadana, Argelia Montes, reiteró su petición de que ya se elimine incluso la ley aprobada en febrero pasado que obliga a utilizarlo.

“Yo cuando me lo pongo tantas horas en la calle me empiezo a marear, me salen ronchitas, pica, es un show traer ahorita el cubrebocas.