Duarte afirma que huida y entrega fueron instrucciones de Peña Nieto

Después de que un juez federal le negó al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa su petición de prisión domiciliaria, medios nacionales dieron a conocer que durante su declaración afirmó que su renuncia, huida y posterior entrega fueron instrucciones giradas por el presidente Enrique Peña Nieto y que él decidió aceptar por "lealtad institucional".

De acuerdo al periódico La Jornada, el exmandatario declaró que las instrucciones fueron transmitidas por el exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien incluso, él mismo le arregló una entrevista con el periodista Carlos Loret de Mola para simular que pediría la renuncia de forma voluntaria.

"Yo dije en la entrevista que me iría para enfrentar los cargos en mi contra. No era verdad. Todo estaba arreglado. Las preguntas estaban acordadas. Me pidieron que diera motivos distintos a los reales", dijo Duarte.

Esta declaración forma parte un interrogatorio que por primera vez dio el exgobernador de Veracruz dentro del proceso penal que desde hace más de tres años se inició en su contra por lavado de dinero y asociación delictuosa, y que derivó en una condena de 9 años de prisión. El caso fue reabierto en diciembre pasado gracias a un amparo que Duarte ganó para apelar dicha condena.

Durante más de dos horas, el exgobernador contestó más de 40 preguntas formuladas por sus abogados y por los fiscales de la Fiscalía General de la República. El interrogatorio, ríspido por varios momentos, se llevó a cabo en una audiencia solicitada por el propio Duarte en la que intentó infructuosamente que el juez le permitiera seguir el proceso en libertad, bajo el argumento de que nunca quiso huir y que su captura fue un montaje.

"Si ese pacto existió en la realidad es un hecho ilegal. Es contrario a la ley e incluso a la Constitución", señaló el juez al concluir como improcedente la petición del exgobernador.