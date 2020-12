Alex Silva, el doctor musculoso que enamora a mexicanas tras recibir vacuna

CIUDAD DE MÉXICO.- Un médico hizo suspirar a las mexicanas y algunos mexicanos tras para recibir la vacuna contra el Covid-19.

A través de redes sociales se hizo viral la imagen del médico identificado como Alejandro Silva Moreno, de 34 años, cuando al momento de ser vacunado tuvo que descubrir su brazo y dejó expuesto parte de su musculoso físico.

Silva Moreno es un oftalmólogo con subespecialidad en catarata y glaucoma que actualmente trabaja en el Hospital Central Militar, en la Ciudad de México.

A través de su Instagram, que tiene más de 9 mil seguidores, Alex no duda presumir que posee una musculosa y atlética figura.

Y aunque el doctor Silva recibió miles de halagos por mantenerse en forma, también fue criticado por ser uno de los primeros en recibir la vacuna pese a que no está sirviendo en la primera línea de atención de Covid-19, sin embargo, él mismo asegura que solo cumplió con su deber.

"Yo realmente no he parado de trabajar en todo lo que es la pandemia, yo he estado cubriendo la consulta de glaucoma y no hemos parado. Hay pacientes que pueden ser asintomáticos, una exploración de oftalmología que yo esté con un microscopio a 10 centímetros de la cara del paciente", se defendió el médico en entrevista con Adela Micha.