Difunden en redes número de teléfono de alcaldesa ¡para venta clandestina de cerveza!

Navojoa, Son.- La alcaldesa de Navojoa, Rosario Quintero Borbón, fue víctima de una broma cuando difundieron su número telefónico como referencia para comprar clandestina de cerveza, ante el desabasto que existe en Sonora.

"Y esa broma que me hicieron, bendiciones para la gente que lo hizo, ojalá no les pegue ni a ustedes ni a su familia este virus tan peligroso del que ahora estamos todos defendiéndolos para salir adelante", dijo.

Rosario Quintero externó su disgusto sobre los hechos al indicar que recibió cientos de llamadas de personas buscando bebidas alcohólicas, lo cual le perjudicó en su rutina laboral.

"Durante todo el día de ayer no pude hacer una sola llamada, me hablaban de Hermosillo, me hablaban de todas partes, precisamente por la emergencia que tenemos, mujeres en condiciones vulnerable que me estaban hablando y no les podía contestar", comentó.