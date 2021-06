Detención de Cabeza de Vaca sería ilegal por varios motivos. Aquí te lo explicamos

México.-Tras darse a conocer, por medio de mensajes en redes sociales, que la Fiscalía General de la República (FGR) logró obtener una orden de aprehensión en contra de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el gobernador de Tamaulipas aseguró que esa orden vino directamente desde Palacio Nacional.

Expresó que no es casualidad que la existencia de la orden de aprehensión se hubiese difundido en primera instancia por militantes del partido en el Gobierno

Cabeza de Vaca enfatizó que se defenderá de todas las acusaciones en su contra ya que es una evidente violación a la presunción de inocencia.

“Como lo he hecho desde que esta andanada política y mediática inició, me defenderé frente a estas falsas imputaciones. Estoy consciente que que el piso no es parejo y que la ley ha quedado sepultada por el capricho”

Enfatizó que tiene conocimiento de que se giró una orden de aprehensión en su contra, esto a pesar de que el Congreso de Tamaulipas y la Suprema Corte de Justicia de la Nación han determinado que se mantiene vigente e intocable la protección que otorga la Constitución General de la República a un Gobernador de un Estado Libre y Soberano.

“En reiteradas ocasiones, incluso a través de juicios de amparos, he solicitado conocer y comparecer a la carpeta de investigación, tal y como lo hice durante el procedimiento de declaración de procedencia que la mayoría en el Gobierno enderezó perversamente en mi contra.

“No me han dejado defenderme. Ahora violentan la decisión de un Congreso soberano y, peor aún, desoyen una determinación judicial del máximo Tribunal del país”, manifestó el mandatario tamaulipeco en un comunicado emitido ayer.

‘Es inconstitucional e ilegal procesar a un gobernador en funciones’

Por su parte, el ex subprocurador Fiscal Federal de Investigaciones de la Procuraduría Fiscal de la Federación, especialista en temas constitucionales y Socio Director de Spetsen, Ramón Cabrera consideró inconstitucional e ilegal el que se esté procesando a un Gobernador en funciones, que no ha sido separado de su cargo y cuyo desafuero no ha declarada por las dos instancias que deben intervenir.

Explicó que incluso el segundo párrafo del art 28 de la Ley Federal de Responsabilidades, dice que quien debe poner a disposición al Servidor Público estatal, ya sea ante el Ministerio Publico o ante el Juez, es la Legislatura.

“La figura del fuero constitucional está cumpliendo a cabalidad con la razón y la racionalidad de su existencia que es proteger de los vaivenes políticos y de las necesidades electoreras de algunas autoridades de tratar de someter o de llevar a cabo ciertas presiones que obliguen a las personas que encabezan ciertas instituciones a doblegarse ante otros esquemas de poder”, mencionó

Por lo que toca al bloqueo de cuentas, indicó que esa es una orden de la Unidad de Inteligencia Financiera. Que no tiene que ver directamente con el tema penal, pues su actuación está referida a la prevención de un delito, no a su combate.

“Es de señalarse que los bloqueos han sido declarados inconstitucionales si son ordenados con base en investigaciones llevadas a cabo por autoridades mexicanas y que sólo son Constitucionales en los casos de que sean realizados a solicitud de una autoridad extranjeras. Esto es una jurisprudencia de la SCJN”, señaló el especialista en temas constitucionales y socio director de Spetsen.

Ayer los líderes de las bancadas de Morena en la Cámara de Diputados y Senadores aseguraron que la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una orden de aprehensión en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

El senador Ricardo Monreal publicó que ante la orden de aprehensión contra el mandatario de Tamaulipas y la crisis constitucional por la que pasa la entidad, se precisan acuerdos en el Senado.

Por su parte, el líder de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, confirmó lo mencionado por Monreal y aseguró que los integrantes del Palacio Legislativo de San Lázaro le retiraron el fuero a Cabeza de Vaca y finalmente se obtuvo hoy la orden de aprehensión en contra de él.

Mientras tanto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, reportó en su cuenta de Twitter el congelamiento de las cuentas de del mandatario tamaulipeco por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.

He ordenado el congelamiento de cuentas de la red de Francisco G por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita. 12 personas físicas y 25 jurídicas. Cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad, sobre todo a quienes se creían intocables. — Santiago Nieto (@SNietoCastillo) May 19, 2021

Emiten alerta migratoria

El Instituto Nacional de Migración emitió ayer una alerta migratoria en contra del gobernador de Tamaulipas, esto se hizo a petición de la Fiscalía General de la República.

Señaló que la alerta tiene el fin de verificar, registrar e informar los movimientos de ingreso y salida del mandatario local a través de todos los puntos aéreos, marítimos o terrestres del territorio nacionales.

Por otra parte, trascendió ayer que la FGR solicitará a la Interpol emitir la ficha roja para localizar y detener al mandatario tamaulipeco.