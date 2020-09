¡Alerta! Estos son los licores que contienen más alcohol del declarado: Profeco

En la edición de septiembre de la Revista del Consumidor emitida por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) se revelaron las marcas de licor nacional e internacional que contienen más alcohol del declarado en sus etiquetas.

El Laboratorio Nacional del Consumidor sometió a estudio 16 licores y una crema para verificación de cumplimiento de las especificaciones sanitarias establecidas en la NOM-142-SSA1/SCF1-2014.

La investigación de la Profeco evaluó el contenido de alcohol (etanol), contenido de componentes volátiles, contenido energético y contenido de azúcares de seis licores de hierbas, cuatro de naranja, dos de melón, uno de cítricos y extractos vegetales; uno de ajenjo, un amargo, un anís y una crema de tequila.

Del total de licores evaluados se encontró que al menos tres de ellos contenían más alcohol del que declaran; un licor de origen español no cumplió con la norma establecida en el país; otro de ellos no cumplió con el porcentaje requerido de azúcares; y siete licores no declaran en el etiquetado sus ingredientes de acuerdo a la ley.

Licores que contienen más alcohol del que declaran:

Frisky Monkey: tuvo 1.5% más del porcentaje de alcohol declarado.

Jëg´s: tuvo hasta 3.6% más del porcentaje de alcohol declarado.

Refinado ucero Selecto: tuvo hasta 1.3% más del porcentaje de alcohol declarado.

Uso de leyenda engañosa:

El licor de la marca Frisky Monkey destacó por presentar leyenda en inglés engañosa, en la cual se argumenta que los efectos secundarios pueden ser causados por algunas de las hierbas presentes en la bebida que actúan como estimulantes.

"Los efectos secundarios de Absinthe Frisky Monkey pueden ser causados por algunas de las hierbas en la bebida que actúan como estimulantes; tu estado de ánimo es positivo y querrás abrazar al mundo, eleva tu consciencia y creatividad, no te preocupes no te volverás loco".

No declaran ingredientes:

Sadar

Frisky Monkey

Fonte do Frade

Fernet Wind 4

Refindo ucero Selecto

Wind 4, licor de naranjas curazao

Wind 4, licor de naranjas triple sec

No cumplen norma

Sadar de origen español presentó valor fuera de especificación de aldehídos y tuvo 54.10 mg por cada 100 ml de alcohol anhidro; mientras que el anís de la marca Refinado ucero Selecto no contiene azúcares, lo que infringe la normativa que especifica que todos los licores deben tener al menos 1 por ciento de azúcares.

Los que sí cumplen: