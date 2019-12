Desde Argentina, Evo Morales agradece a AMLO por ´salvarle la vida´

Tras llegar a Argentina, el expresidente boliviano Evo Morales agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador por darle asilo político hace un mes y salvarle la vida.

'Hace un mes llegué a México, país hermano que nos salvó la vida, estaba triste y destrozado. Ahora arribé a Argentina, para seguir luchando por los más humildes y para unir a la Patria Grande, estoy fuerte y animado. Agradezco a México y Argentina por todo su apoyo y solidaridad, sostuvo en un mensaje en la red social Twitter.

Minutos después publicó otro tuit donde agradeció al presidente mexicano Andrés López Obrador, a su pueblo y Gobierno 'por salvarme la vida y por cobijarme. Me sentí como en casa junto a las hermanas y hermanos mexicanos durante un mes', escribió.

El expresidente de Bolivia Evo Morales arribó durante la mañana de este jueves 12 de diciembre a la Argentina. La noticia fue confirmada por el canciller, Felipe Solá.

"Evo Morales, su vicepresidente Álvaro García Linera, su ex canciller, la ex ministra Montaño y el ex embajador de Bolivia ante la OEA aterrizaron esta mañana en el país. Les he dado asilo político para que entren y ellos luego pidieron ser refugiados. En las próximas horas, cesará la condición de asilados y asumirán la de refugiados", dijo Solá al canal TN.