Descartan atentado en accidente de Martha Erika Alonso y Moreno Valle

Javier Jiménez Espriú, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), apuntó este lunes que en el caso de la caída de un helicóptero en Puebla, en el cual murieron la entonces gobernadora Martha Erika Alonso y el senador Rafael Moreno Valle, se descarta la posibilidad de un atentado.

"Desde un principio se descartó la posibilidad de un atentado", señaló Jiménez Espriú en conferencia de prensa.

"No hay ninguna causa que pudiera sugerir un atentado", agregó, al apuntar que no se han encontrado restos de pólvora, o algún balazo u otra prueba que pudiera apuntar al atentado.

Además, añadió que el resultado final de la investigación al respecto de este caso estará listo para el primer trimestre de 2020.

"En el primer trimestre del 2020 estará redactado el informe del percance del helicóptero en donde perdieron la vida la entonces gobernadora (...) y su esposo", indicó Jiménez Espriú.

"No hay ninguna prueba pendiente de realizar, tanto las pruebas destructivas y no destructivas, ya no hay pruebas de laboratorio a realizar. Ahora, los miembros de la comisión se reunirán para analizar las diferentes situaciones del helicóptero. Ya es una cuestión del análisis de los investigadores, ya toda la información está recabada", aseveró el titular de la SCT.

Alonso Hidalgo y Moreno Valle viajaban a bordo de un helicóptero, junto a otras tres personas, el 24 de diciembre de 2018 cuando este se desplomó.